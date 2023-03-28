ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
30 Mart 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 24.Bölüm Fragmanı

"Ben bu adamı hapiste görmek istiyorum"

Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır. Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur. Çünkü düşman aslında çok yakınındadır.

Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur. Oylum, duygusal karışıklığı yüzünden savrulurken Ozan, şok edici bir gerçek ile yüzleşecektir.

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23 Mart 2023, Perşembe
23. Bölüm Aldatmak
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16 Mart 2023, Perşembe
22. Bölüm Aldatmak
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9 Mart 2023, Perşembe
21. Bölüm Aldatmak
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30 Mart 2023, Perşembe
24. Bölüm fragmanı Aldatmak
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23 Mart 2023, Perşembe
23. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 3. Fragman
16 Mart 2023, Perşembe
22. Bölüm fragmanı Aldatmak - 3. Fragman
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