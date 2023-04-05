Aldatmak 25.Bölüm Fragmanı

"O herifi sevmiyorsun Oylum biliyorum!"

Yeşim'in Tarık üzerinden kurduğu plan suya düşer. Hırsından gözü dönen Yeşim artık tehlikeli bir yola girip yeni hamlelerine hazırlanmaya başlamıştır.

Tüm aile Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler ile bir nebze de olsa rahatlamıştır. Ancak Oltan'ın kötülükleri ile yeniden yüzleşen Tolga'yı zor zamanlar beklemektedir.

Oylum ve Güzide arasında soğuk rüzgarlar esmektedir. Güzide, Ozan için ne kadar mutluysa Oylum için bir o kadar endişelidir. Güzide'nin karşı çıkmasına rağmen Oylum istediğini yapmaktan vazgeçmez. Behram'ın, aşkı için yaptığı her hamle Oylum'u etkilemeye devam eder. Behram, Oylum ve ailesine yakın olmak için elinden geleni yapsa da karşısında Güzide'yi bulur.