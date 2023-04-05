ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
6 Nisan 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 25.Bölüm Fragmanı

"O herifi sevmiyorsun Oylum biliyorum!"

Yeşim'in Tarık üzerinden kurduğu plan suya düşer. Hırsından gözü dönen Yeşim artık tehlikeli bir yola girip yeni hamlelerine hazırlanmaya başlamıştır.

Tüm aile Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler ile bir nebze de olsa rahatlamıştır. Ancak Oltan'ın kötülükleri ile yeniden yüzleşen Tolga'yı zor zamanlar beklemektedir.

Oylum ve Güzide arasında soğuk rüzgarlar esmektedir. Güzide, Ozan için ne kadar mutluysa Oylum için bir o kadar endişelidir. Güzide'nin karşı çıkmasına rağmen Oylum istediğini yapmaktan vazgeçmez. Behram'ın, aşkı için yaptığı her hamle Oylum'u etkilemeye devam eder. Behram, Oylum ve ailesine yakın olmak için elinden geleni yapsa da karşısında Güzide'yi bulur.

DEVAMI
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SON BÖLÜMÜ İZLE 24. Bölüm Aldatmak
BÖLÜMLER
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30 Mart 2023, Perşembe
24. Bölüm Aldatmak
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23 Mart 2023, Perşembe
23. Bölüm Aldatmak
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16 Mart 2023, Perşembe
22. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak
6 Nisan 2023, Perşembe
25. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
30 Mart 2023, Perşembe
24. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
30 Mart 2023, Perşembe
24. Bölüm fragmanı Aldatmak
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