ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
13 Nisan 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 26.Bölüm Fragmanı

"Oylum'un şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok!"

Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır. Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır.

Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır. Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır. Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır.

Yeşim'in akıl oyunları Tarık'ın kafasını allak bullak ederken, beklemediği birinin planlarını bozması sinirlerini alt üst eder. Tarık'ın entrikaları arasında hapsolmuş Sezai ise ziyaretine gelen sürpriz bir isim sayesinde özgürlüğüne bir adım daha yaklaşır.

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SON BÖLÜMÜ İZLE 25. Bölüm Aldatmak
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6 Nisan 2023, Perşembe
25. Bölüm Aldatmak
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30 Mart 2023, Perşembe
24. Bölüm Aldatmak
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23 Mart 2023, Perşembe
23. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
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13 Nisan 2023, Perşembe
26. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
6 Nisan 2023, Perşembe
25. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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6 Nisan 2023, Perşembe
25. Bölüm fragmanı Aldatmak
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