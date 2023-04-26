ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
27 Nisan 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 28.Bölüm Fragmanı

"Affet beni! Gel, her şeye baştan başlayalım..."

Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır. Güzide bu tesadüfe şüpheci yaklaşırken Ozan'ın Zeliş'e bakış açışını sorgulamasına sebep olur. Masumiyetini kanıtlamak için çaresiz kalan Zeliş, kendini Oltan ile ilgili tehlikeli bir görevin içinde bulur.

Diyarbakır'dan tanıdık bir yüzün ortaya çıkışı Behram cephesinde şartların değişmesine sebep olacaktır. Oylum kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulunca Behram, Oylum'un canı için kendininkini tehlikeye atar.

Sezai'nin davasına kendini iyiden iyiye vermiş olan Güzide, bir yandan da Tarık ile ilgili radikal bir karar almak zorunda kalır. Ancak bu kararı, onu asla tahmin edemeyeceği bir sonuca götürecektir.

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Aldatmak
27 Nisan 2023, Perşembe
28. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak
20 Nisan 2023, Perşembe
27. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
13 Nisan 2023, Perşembe
26. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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