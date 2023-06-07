ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
8 Haziran 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 34.Bölüm Fragmanı

"Bu şahsın kim olduğunu lütfen tüm Türkiye'ye açıklar mısınız?"

Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlayınca iki aile arasında daha büyük bir kriz ortaya çıkarken Oylum ve Mualla ilişkisi de dönülmez bir yola girer. Zeliş'i Oltan'dan kurtarmak isteyen Ozan, durumu Güzide'den saklamak zorunda kalır. Ancak gidişat annesinden daha büyük sırlar gizlemesine sebep olur. Öykü'nün haline üzülen Tarık, Yeşim'i denemeye karar verir ama Yeşim'in biriken öfkesinin farkında değildir. Tolga her ne kadar kendini mutlu olduğuna inandırsa da Selin artık gerçekleri görmezden gelemez.

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SON BÖLÜMÜ İZLE 33. Bölüm Aldatmak
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25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm Aldatmak
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18 Mayıs 2023, Perşembe
31. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak
8 Haziran 2023, Perşembe
34. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak
1 Haziran 2023, Perşembe
33. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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