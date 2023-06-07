Aldatmak 34.Bölüm Fragmanı

"Bu şahsın kim olduğunu lütfen tüm Türkiye'ye açıklar mısınız?"

Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anlayınca iki aile arasında daha büyük bir kriz ortaya çıkarken Oylum ve Mualla ilişkisi de dönülmez bir yola girer. Zeliş'i Oltan'dan kurtarmak isteyen Ozan, durumu Güzide'den saklamak zorunda kalır. Ancak gidişat annesinden daha büyük sırlar gizlemesine sebep olur. Öykü'nün haline üzülen Tarık, Yeşim'i denemeye karar verir ama Yeşim'in biriken öfkesinin farkında değildir. Tolga her ne kadar kendini mutlu olduğuna inandırsa da Selin artık gerçekleri görmezden gelemez.