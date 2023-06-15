Aldatmak 35.Bölüm Fragmanı

''Acil ikisi arasında bir tercih yapmak zorundasınız!''

Yeşim'in çaresiz hamleleri Zeliş'le arasındaki gerilimi bir kez daha artırırken, oğlunun iyiliğini gözeten Güzide'nin bu birlikteliğe vereceği tepkiyi kestirmek kolay değildir. Yeşim yüzünden ismi bütün ülkede skandallarla anılan Tarık, düşmanlarının dikkatini çekmeye başlarken geçmişe dair başka gizemlerin kapısı aralanır. Tarık dostu olarak bildiği bir düşmanı ile karşı karşıya geldiğinde ani bir karar verip dönüşü olmayan bir hamle yapar. Tarık, gözlerden uzakta oynadığı bu oyunun en büyük düşmanı tarafından izlendiğinden habersizdir. Korkunç bir trafik kazası, Güzide ve ailesinin yüreklerine ateş düşürür. Kritik bir anda bir ikileme girilir. Güzide, hayatının en zor kararını vermek üzeredir.