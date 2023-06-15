ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
15 Haziran 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 35.Bölüm Fragmanı

''Acil ikisi arasında bir tercih yapmak zorundasınız!''

Yeşim'in çaresiz hamleleri Zeliş'le arasındaki gerilimi bir kez daha artırırken, oğlunun iyiliğini gözeten Güzide'nin bu birlikteliğe vereceği tepkiyi kestirmek kolay değildir. Yeşim yüzünden ismi bütün ülkede skandallarla anılan Tarık, düşmanlarının dikkatini çekmeye başlarken geçmişe dair başka gizemlerin kapısı aralanır. Tarık dostu olarak bildiği bir düşmanı ile karşı karşıya geldiğinde ani bir karar verip dönüşü olmayan bir hamle yapar. Tarık, gözlerden uzakta oynadığı bu oyunun en büyük düşmanı tarafından izlendiğinden habersizdir. Korkunç bir trafik kazası, Güzide ve ailesinin yüreklerine ateş düşürür. Kritik bir anda bir ikileme girilir. Güzide, hayatının en zor kararını vermek üzeredir.

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8 Haziran 2023, Perşembe
34. Bölüm Aldatmak
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1 Haziran 2023, Perşembe
33. Bölüm Aldatmak
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25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm Aldatmak
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Aldatmak - 2. Fragman
15 Haziran 2023, Perşembe
35. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak - Sezon Finali
15 Haziran 2023, Perşembe
35. Bölüm fragmanı Aldatmak - Sezon Finali
Aldatmak - 2. Fragman
8 Haziran 2023, Perşembe
34. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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