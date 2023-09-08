Aldatmak 37.Bölüm Fragmanı

"Senden mi korkacağım, kimsin sen be?"

Oylum'un sağlığı için verdiği sınav kaldığı yerden devam ediyor. Bebeğinin hastanede olmadığını öğrenen Oylum, çocuğu için kendi sağlığını riske atarak aramaya çıkıyor. Bilinmeyen kişilerce kaçırıldığı düşünülen bebek için Behram'ın ne yapacağı ise merak konusu. Güzide'nin üst üste yaşadıkları hem çocupu hem de torununu kaybetme riski şimdi daha da derin bir kabuk sardı. Sezai'nin kızı İpek, gelecek bölümde neler yapacak?

Behram'ın ailesiyle Güzide arasında çıkan bebek krizi Oylum ve Behram ikilisini etkileyecek mi? Yeni bölümde merakla beklenenler ve cevapsız soruların yanıt bulacağı yeni tanıtımda olaylar karşısında Tolga'nın yeniden filizlenen aşkı karşılık bulacak mı?