ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK BÖLÜMLER
21 Eylül 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 38. Bölüm

Her şeyi değiştirecek karar

Ortaya çıkan sırla birlikte bildiği her şeyi sorgulamaya başlayan Güzide, bu sırrın sadece buzdağının görünen kısmı olduğundan habersizdir. Güzide cevaplar aramaya başlasa da, bu cevaplar pek çok soruyu da beraberinde getirecektir.

Bebeğine kavuşan Oylum, Behram'ın durumu konusunda ne hissedeceğini bilememektedir. Oylum, Kahraman'ın bir ricası sonucu büyük bir karar vermek durumunda kalınca zor bir durumda kalır. Bu karar, Dicleli ailesi ile olan savaşında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

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14 Eylül 2023, Perşembe
37. Bölüm Aldatmak
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7 Eylül 2023, Perşembe
36. Bölüm Aldatmak
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15 Haziran 2023, Perşembe
35. Bölüm Aldatmak

ALDATMAK DİZİSİ FRAGMANLAR

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Aldatmak - 2. Fragman
21 Eylül 2023, Perşembe
38. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak
21 Eylül 2023, Perşembe
38. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak
14 Eylül 2023, Perşembe
37. Bölüm fragmanı Aldatmak

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