ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
12 Ekim 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 41.Bölüm Fragmanı

''Ben size fragman gösterdim kızım!''

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.

Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.

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SON BÖLÜMÜ İZLE 40. Bölüm Aldatmak
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5 Ekim 2023, Perşembe
40. Bölüm Aldatmak
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28 Eylül 2023, Perşembe
39. Bölüm Aldatmak
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21 Eylül 2023, Perşembe
38. Bölüm Aldatmak

ALDATMAK DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Aldatmak
12 Ekim 2023, Perşembe
41. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
5 Ekim 2023, Perşembe
40. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
5 Ekim 2023, Perşembe
40. Bölüm fragmanı Aldatmak

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