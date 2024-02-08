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8 Şubat 2024, Perşembe 20:00

Aldatmak 57.Bölüm Fragmanı

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"Güzide'nin hayatı hala tehlikede mi?"

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

Yapım : TIMS&B Productions
Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen : Murat Saraçoğlu
Senaryo : Yıldız Tunç, Atilla Özel, N. Selena Çağlayan
Oyuncular : Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram Dicleli), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), İlayda Çevik (İpek Okuyan), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Selin Kahraman (Zeliş), Burcu Söyler (Selin), İrem Tuncer (Serra), Alize Gördüm (Azra Yanar), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü), Özlem Tokaslan (İlknur Gülsoy) ve Nursel Köse (Mualla Dicleli)

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