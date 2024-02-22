canli-yayin
CANLI YAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam
14

BİLDİRİMLER

  • Safir - Final

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Safir

    Safir

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
22 Şubat 2024, Perşembe 20:00

Aldatmak 59.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Güzide'yi kabullenmek istedim ama yapamadım..."

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

Yapım : TIMS&B Productions
Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen : Murat Saraçoğlu
Senaryo : Yıldız Tunç, Atilla Özel, N. Selena Çağlayan
Oyuncular : Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), İlayda Çevik (İpek Okuyan), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Selin Kahraman (Zeliş), Burcu Söyler (Selin), İrem Tuncer (Serra), Alize Gördüm (Azra Yanar), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü), Özlem Tokaslan (İlknur Gülsoy) ve Nursel Köse (Mualla Dicleli)

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
58. Bölüm Foto Galeri
14 Şubat 2024, Çarşamba
58. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
57. Bölüm Foto Galeri
07 Şubat 2024, Çarşamba
57. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
56. Bölüm Foto Galeri
31 Ocak 2024, Çarşamba
56. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet
24 Ocak 2024, Çarşamba
Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet Aldatmak

ARAMA

CANLI YAYIN