Aldatmak 9.Bölüm Fragmanı

''Yeşil penceremden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi...'''

Güzide her şeyi geride bırakıp hayatında yeni bir sayfa açmak isterken, her şey planlandığı gibi olacak mı?

Yeşim, arkasında bıraktığı mektupla Tarık'ı terk eder. Tarık küçük kızı Öykü'yü kaybetme korkusuyla Yeşim'in oyunlarına yeniden aldanır. Oylum aksiliklere rağmen Tolga'nın da yardımıyla hayallerine yaklaştığını düşünmektedir ancak kötü bir sürpriz onları derinden sarsar. Oylum aynı zamanda annesinin gerçekleri öğrenme tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıya kalır.

Ozan hayatını düzene koyup hak ettiği konumu elde ederek herkese kendini ispatlasa da başına konan talih kuşu, çok sürmeden ona sorunlar yaratmaya başlayacaktır.Her şeyi geride bırakan Güzide işine odaklanır. Bu süreçte en büyük desteği Sezai'den görürken aralarındaki bu duygusal bağ bir başkası tarafından daha fark edilince eski defterler yeniden açılacaktır.