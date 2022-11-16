ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
17 Kasım 2022, Perşembe 20:00
Aldatmak - 2. Fragman

Aldatmak 9.Bölüm Fragmanı

''Yeşil penceremden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi...'''

Güzide her şeyi geride bırakıp hayatında yeni bir sayfa açmak isterken, her şey planlandığı gibi olacak mı?

Yeşim, arkasında bıraktığı mektupla Tarık'ı terk eder. Tarık küçük kızı Öykü'yü kaybetme korkusuyla Yeşim'in oyunlarına yeniden aldanır. Oylum aksiliklere rağmen Tolga'nın da yardımıyla hayallerine yaklaştığını düşünmektedir ancak kötü bir sürpriz onları derinden sarsar. Oylum aynı zamanda annesinin gerçekleri öğrenme tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıya kalır.

Ozan hayatını düzene koyup hak ettiği konumu elde ederek herkese kendini ispatlasa da başına konan talih kuşu, çok sürmeden ona sorunlar yaratmaya başlayacaktır.Her şeyi geride bırakan Güzide işine odaklanır. Bu süreçte en büyük desteği Sezai'den görürken aralarındaki bu duygusal bağ bir başkası tarafından daha fark edilince eski defterler yeniden açılacaktır.

DEVAMI
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SON BÖLÜMÜ İZLE 8. Bölüm Aldatmak
BÖLÜMLER
TÜMÜ
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10 Kasım 2022, Perşembe
8. Bölüm Aldatmak
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3 Kasım 2022, Perşembe
7. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
27 Ekim 2022, Perşembe
6. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak
17 Kasım 2022, Perşembe
9. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak
10 Kasım 2022, Perşembe
8. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
3 Kasım 2022, Perşembe
7. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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