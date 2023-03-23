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Her sevda bir veda bin ceza

"O son bakıştaki dumanlı gözler"

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

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23 Mart 2023, Perşembe
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16 Mart 2023, Perşembe
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9 Mart 2023, Perşembe
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23 Mart 2023, Perşembe
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16 Mart 2023, Perşembe
22. Bölüm fragmanı Aldatmak - 3. Fragman
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16 Mart 2023, Perşembe
22. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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