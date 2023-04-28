ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ALDATMAK KISA VİDEO

Senin kirpiğin titrese benim bağrıma zehirli oklar batıyor

''Ben seninle her zaman gurur duyarım oğlum''

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

DEVAMI
Aldatmak
SON BÖLÜMÜ İZLE 28. Bölüm Aldatmak
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Aldatmak
27 Nisan 2023, Perşembe
28. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
20 Nisan 2023, Perşembe
27. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
13 Nisan 2023, Perşembe
26. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak - 2. Fragman
27 Nisan 2023, Perşembe
28. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
27 Nisan 2023, Perşembe
28. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak
20 Nisan 2023, Perşembe
27. Bölüm fragmanı Aldatmak
BİZE ULAŞIN