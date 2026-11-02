Emir ve Naz’ı bekleyen zorlu sınav...
2 Kasım 2026, Pazartesi 20:00

Emir ve Naz’ı bekleyen zorlu sınav...

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“Burada mı kalıyorsun?”

Sevdiklerine verdiği sözleri tutmaya çalışan Emir, Uzay'ın sınır tanımaz intikam hırsı yüzünden hayallerinden vazgeçer. Ancak bilmediği şey arkadaşları da artık Uzay'ın hedefindedir ve hepsi tehlikededir. Naz ise Emir'in yeniden hayallerine tutunması için çabalıyordur. Bu defa da Naz'ın vazgeçmeye niyeti yoktur. Her şeyden habersiz ailesi için çabalarken Emir, Sado ve Mert de Emir'den habersiz onun için çabalıyordur. Bilmedikleri şey ise Uzay çoktan onlara tuzaklar kurmuştur.

Ameliyat için giden Hasan ise kendisiyle getirdiği sırların içinde sıkışıp kalmıştır. Zihnini kemiren sorular onu geçmişin izlerine götürür. Anı mı yoksa kâbus mudur gördükleri?

Alina'nın Sado'dan sakladıkları ise giderek ayağına dolanıyordur. Git gide bir çıkmaza giriyor ve daha büyük hamleler yapıyordur sonunu hesap etmeden.

Tüm bu olanların arasında Melek de kendisine bir taraf seçmek zorundadır. Uzay'a öfkesi onu Ziyankârlıklarla iş birliğine götürür ama attığı her adımda başka bir kapının kapandığını görür Melek. Bu onu daha da öfkelendirir. Bu defa seçimini Uzay'dan yana kullanır.

Uzay ise henüz son sözünü söylememiştir. Sevdikleri için savaşan Emir, Sado ve Mert'i daha kötü bir son bekliyordur. Ayrı yollarda mücadele veren üç arkadaş, geleceklerini altüst edecek bir gecenin yaklaştığından habersizdir…

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