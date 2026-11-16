Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürükler. Hasan'ı hapse göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi canını bile hiçe sayar. Emir ise kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le birlikte bir plan yapar. Kızlar da yardım edecektir. Ancak Uzay'ın intikam hırsı, işleri giderek daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir.

Bayram'ın sakladığı sırlar ise açığa çıkmak üzereyken Galip de başka bir intikam planı içindedir.

Emir, arkadaşlarını kurtarmak için çırpınırken kızlar da erkeklerden gizli başka bir plan kurarlar. İşler kontrolden çıkmak üzereyken uzanan beklenmedik bir yardım eli bütün dengeleri değiştirir. Ancak herkes kendi hesabını görmeye çalışırken intikam uğruna atılan adımlar peş peşe felaketlere yol açar. Rami yaşam mücadelesi verir. Hasan ve Uzay için zaman daralırken Emir, hayatını altüst edecek bir gerçeğe çok yakın olduğundan habersizdir…