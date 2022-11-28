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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FRAGMAN
29 Kasım 2022, Salı 20:00
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

Ben Bu Cihana Sığmazam 11.Bölüm Fragmanı

"Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam!"

Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.

Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır. Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir. Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider. İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

Sabit, Cezayir'den intikamını alabilecek mi? Firuze ve Leyla, Cezayir'den net bir cevap duyabilecek mi? Suna, babasını affedecek mi?

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Ben Bu Cihana Sığmazam
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Ben Bu Cihana Sığmazam
22 Kasım 2022, Salı
10. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
15 Kasım 2022, Salı
9. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
8 Kasım 2022, Salı
8. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
29 Kasım 2022, Salı
11. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
22 Kasım 2022, Salı
10. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
15 Kasım 2022, Salı
9. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
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