ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
30 Eylül 2021, Perşembe 00:00
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman

Bir Zamanlar Çukurova 106.Bölüm Fragmanı

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Fikret, Demir'i bulmak için sınırı geçiyor

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

Züleyha ve Hakan ortaklıklarını ilan ediyor

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.

DEVAMI
Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 105. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
23 Eylül 2021, Perşembe
105. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
16 Eylül 2021, Perşembe
104. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
9 Eylül 2021, Perşembe
103. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
30 Eylül 2021, Perşembe
106. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
23 Eylül 2021, Perşembe
105. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
23 Eylül 2021, Perşembe
105. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
BİZE ULAŞIN