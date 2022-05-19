Bir Zamanlar Çukurova 137.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 137. Bölüm Ön İzleme

Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir. Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder. Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.

Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar. Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır. Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.