ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
19 Mayıs 2022, Perşembe 20:00
Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova 137.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 137. Bölüm Ön İzleme

Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir. Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder. Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.

Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar. Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır. Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.

DEVAMI
Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 136. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
12 Mayıs 2022, Perşembe
136. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
5 Mayıs 2022, Perşembe
135. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
28 Nisan 2022, Perşembe
134. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
19 Mayıs 2022, Perşembe
137. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
12 Mayıs 2022, Perşembe
136. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
5 Mayıs 2022, Perşembe
135. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
BİZE ULAŞIN