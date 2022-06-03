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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BÖLÜMLER
9 Haziran 2022, Perşembe 20:00
Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen Murat Saraçoğlu
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm

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Bir Zamanlar Çukurova
SON FRAGMANI İZLE 139. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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Bir Zamanlar Çukurova
2 Haziran 2022, Perşembe
139. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
26 Mayıs 2022, Perşembe
138. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
19 Mayıs 2022, Perşembe
137. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
2 Haziran 2022, Perşembe
139. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
26 Mayıs 2022, Perşembe
138. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
19 Mayıs 2022, Perşembe
137. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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