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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
28 Ekim 2021, Perşembe 20:00
Bir Zamanlar Çukurova - 3. Fragman

Bir Zamanlar Çukurova 110.Bölüm Fragmanı

Züleyha geçmişi ardında bırakıyor

Züleyha Demir'den boşanmak istiyor!

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Hakan ve Fikret arasında gerilim bitmiyor

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Hakan duygularını saklayamıyor

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.

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Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
28 Ekim 2021, Perşembe
110. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
28 Ekim 2021, Perşembe
110. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
21 Ekim 2021, Perşembe
109. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
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