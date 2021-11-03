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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
4 Kasım 2021, Perşembe 20:00
Bir Zamanlar Çukurova - 3. Fragman

Bir Zamanlar Çukurova 111.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova'da güç dengeleri değişiyor

Leyla bebeği bekleyen korkunç kaza

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

Hakan'ın Züleyha'ya aşık olması planlarını altüst edecek mi?

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

Ümit'in cinayet kurbanı olduğu ortaya çıkıyor!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

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Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
4 Kasım 2021, Perşembe
111. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
4 Kasım 2021, Perşembe
111. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 3. Fragman
28 Ekim 2021, Perşembe
110. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 3. Fragman
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