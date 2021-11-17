ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
18 Kasım 2021, Perşembe 20:00
Bir Zamanlar Çukurova - 3. Fragman

Bir Zamanlar Çukurova 113.Bölüm Fragmanı

"Ben sana aşık oldum Züleyha..."

Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

Betül ve Abdülkadir taktik değiştiriyor

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

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112. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
4 Kasım 2021, Perşembe
111. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
28 Ekim 2021, Perşembe
110. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
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Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
18 Kasım 2021, Perşembe
113. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
18 Kasım 2021, Perşembe
113. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
11 Kasım 2021, Perşembe
112. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
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