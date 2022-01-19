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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
20 Ocak 2022, Perşembe 20:00
Bir Zamanlar Çukurova - 4. Fragman

Bir Zamanlar Çukurova 120.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

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119. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
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23 Aralık 2021, Perşembe
118. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
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117. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
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Bir Zamanlar Çukurova - 3. Fragman
20 Ocak 2022, Perşembe
120. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 3. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
20 Ocak 2022, Perşembe
120. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
20 Ocak 2022, Perşembe
120. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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