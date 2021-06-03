Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
3 Haziran 2021, Perşembe 20:00

Bir Zamanlar Çukurova 99.Bölüm Fragmanı

"O Ümit'in yuvamı bozmasına asla izin vermeyeceğim!"

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!

Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!

BETÜL İLE ŞEHRE ÖNCE PARİS HAVASI SONRASI YENİ BİR SAVAŞ KOKUSU GELİR

'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez! Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!

FEKELİ VE LÜTFİYE TARAFSIZ KALABİLECEK Mİ?

Müjgan'ın kaybının ardından, dünya olaylarından adeta elini ayağını çeken Fekeli ve Lütfiye, Fikret ile birlikte Kerem Ali'nin geleceğini planlamaktan başka bir konuyla ilgilenmez haldedir. Ancak Fekeli, şehir kulübünde, Hünkar Yaman Vakfı'nın daveti olunca Lütfiye hazırlanıp davete icabet eder. Sevda daha önce olduğu gibi yine, başı sıkıştığında Fekeli'den yardım isteyecektir. Yardım isteyeni geri çevirmeyen Fekeli, konağında bir misafir ağırlamak zorunda kalacaktır ama daha çok yeni Fikret ve Demir arasında yaşananlara benzeyen bir saldırı yine gerçekleşince, misafirini evinde daha fazla tutamaz! Çukurova bir kez daha, duvar ilanları ile bir sırrın açıklanmasına ev sahipliği yapmaktadır!

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Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE Doktor Müjgan'a veda!
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Bir Zamanlar Çukurova
27 Mayıs 2021, Perşembe
98. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
20 Mayıs 2021, Perşembe
97. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
13 Mayıs 2021, Perşembe
96. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
6 Mayıs 2021, Perşembe
95. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
29 Nisan 2021, Perşembe
94. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
22 Nisan 2021, Perşembe
93. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
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Bir Zamanlar Çukurova
3 Haziran 2021, Perşembe
99. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
27 Mayıs 2021, Perşembe
98. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
27 Mayıs 2021, Perşembe
98. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
20 Mayıs 2021, Perşembe
97. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
20 Mayıs 2021, Perşembe
97. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2.Fragman
13 Mayıs 2021, Perşembe
96. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2.Fragman
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