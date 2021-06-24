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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KISA VİDEO
24 Haziran 2021, Perşembe 00:00

Demir, Sevda Çağlayan cinayetiyle suçlanıyor

"Demir, baş şüpheli"

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

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Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 102. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
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Bir Zamanlar Çukurova
24 Haziran 2021, Perşembe
102. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
17 Haziran 2021, Perşembe
101. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
10 Haziran 2021, Perşembe
100. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
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Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
24 Haziran 2021, Perşembe
102. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
24 Haziran 2021, Perşembe
102. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
17 Haziran 2021, Perşembe
101. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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