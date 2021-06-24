Demir, Sevda Çağlayan cinayetiyle suçlanıyor

"Demir, baş şüpheli"

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten