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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KISA VİDEO
16 Haziran 2022, Perşembe 00:00
Düğünde bombalı saldırı!

Düğünde bombalı saldırı!

Vahap, Fikret'den intikam almak istiyor.

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen Murat Saraçoğlu
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm

DEVAMI
Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 141. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
16 Haziran 2022, Perşembe
141. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
9 Haziran 2022, Perşembe
140. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
2 Haziran 2022, Perşembe
139. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova - Final Özel Tanıtımı
16 Haziran 2022, Perşembe
141. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - Final Özel Tanıtımı
Bir Zamanlar Çukurova - Final
16 Haziran 2022, Perşembe
141. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - Final
Bir Zamanlar Çukurova
9 Haziran 2022, Perşembe
140. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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