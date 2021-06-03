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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA EKSTRA
3 Haziran 2021, Perşembe 00:00

Ümit az kalsın...

Ölümden döndü!

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

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Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 99. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
BÖLÜMLER
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Bir Zamanlar Çukurova
3 Haziran 2021, Perşembe
99. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
27 Mayıs 2021, Perşembe
98. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
20 Mayıs 2021, Perşembe
97. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
13 Mayıs 2021, Perşembe
96. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
6 Mayıs 2021, Perşembe
95. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
29 Nisan 2021, Perşembe
94. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
3 Haziran 2021, Perşembe
99. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
3 Haziran 2021, Perşembe
99. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
27 Mayıs 2021, Perşembe
98. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
27 Mayıs 2021, Perşembe
98. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
20 Mayıs 2021, Perşembe
97. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
Bir Zamanlar Çukurova
20 Mayıs 2021, Perşembe
97. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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