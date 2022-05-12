12 Mayıs 2022, Perşembe 00:00
Züleyha Hakan'dan hesap sordu.
"Neyin can borcu?"
Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.
Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen Murat Saraçoğlu
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm