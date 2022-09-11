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GÜL MASALI KISA VİDEO
11 Eylül 2022, Pazar 00:00
Gonca Toprak'ı terk etti

Gonca Toprak'ı terk etti

"Seni sevmeye devam edebilmek için hayatından çıkıyorum"

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururor
Projenin senaryo süpervizörlüğünü Can Sinan üstlenirken,Alper Çağlayan kaleme alıyor.

DEVAMI
Gül Masalı
SON BÖLÜMÜ İZLE 11. Bölüm Gül Masalı
BÖLÜMLER
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Gül Masalı
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28 Ağustos 2022, Pazar
10. Bölüm Gül Masalı
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21 Ağustos 2022, Pazar
9. Bölüm Gül Masalı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Gül Masalı - 2. Fragman
11 Eylül 2022, Pazar
12. Bölüm fragmanı Gül Masalı - 2. Fragman
Gül Masalı
11 Eylül 2022, Pazar
12. Bölüm fragmanı Gül Masalı
Gül Masalı - 2. Fragman
4 Eylül 2022, Pazar
11. Bölüm fragmanı Gül Masalı - 2. Fragman
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