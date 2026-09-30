DİZİLER
YENİ DİZİLER
Altı Üstü İstanbul
A.B.İ.
Aşk ve Taht
Güneşin Doğduğu Yer
Mercan Köşk
atv KLASİKLERİ
PROGRAMLAR
PROGRAMLAR
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Esra Erol'da
Mutfak Bahane
Kim Milyoner Olmak İster?
Var Mısın Yok Musun
Dizi TV
Nihat Hatipoğlu Programları
Akika ve Sahara
Filmler
Mevlid ve Süleyman Çelebi
atv Haber
atv Haber
atv Ana Haber
atv Gün Ortası
Kahvaltı Haberleri
atv'de Hafta Sonu
YAYIN AKIŞI
CANLI YAYIN
Aşk ve Taht
13
BİLDİRİMLER
Altı Üstü İstanbul
YENİ FRAGMAN
A.B.İ.
YENİ FRAGMAN
Mercan Köşk
YENİ FRAGMAN
Mercan Köşk
YENİ FRAGMAN
Güneşin Doğduğu Yer
YENİ FRAGMAN
Güneşin Doğduğu Yer
YENİ FRAGMAN
Esra Erol'da
YENİ BÖLÜM
atv Gün Ortası
YENİ BÖLÜM
Müge Anlı ile Tatlı Sert
YENİ BÖLÜM
Kahvaltı Haberleri
YENİ BÖLÜM
A.B.İ.
YENİ BÖLÜM
Aşk ve Taht
YENİ FRAGMAN
Aşk ve Taht
YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
ÜZGÜNÜZ!
Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.
Adblocker'ı kapatmak için tıklayın!
1 Ekim 2026, Perşembe
20:00
Güneşin Doğduğu Yer 3. Bölüm Ön İzleme
BÖLÜMLER
FRAGMAN
KADRO
BUNLARI DA İZLE
HABER
GALERİ
24 Eylül 2026, Perşembe
2. Bölüm
Güneşin Doğduğu Yer
17 Eylül 2026, Perşembe
1. Bölüm
Güneşin Doğduğu Yer
1 Ekim 2026, Perşembe
3. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
1 Ekim 2026, Perşembe
3. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
2. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
24 Eylül 2026, Perşembe
2. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
2. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
1. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
17 Eylül 2026, Perşembe
1. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
17 Eylül 2026, Perşembe
1. Bölüm Fragmanı
Güneşin Doğduğu Yer
“Emir nerede?”
GALERİLER
TÜMÜ
30 Eylül 2026, Çarşamba
3. Bölüm Foto Galeri
Güneşin Doğduğu Yer
23 Eylül 2026, Çarşamba
2. Bölüm Foto Galeri
Güneşin Doğduğu Yer
21 Eylül 2026, Pazartesi
Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!
Güneşin Doğduğu Yer
16 Eylül 2026, Çarşamba
1. Bölüm Foto Galeri
Güneşin Doğduğu Yer
ARAMA
CANLI YAYIN