Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı'da 18 yaşındaki Akdeniz anemisi hastası Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını ararken yaşadığı sağlık sorunları ve hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. İlik nakli için biyolojik babasını arayan Hamid'in, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenmesinin ardından annesi Nihal Beyit yayına bağlanmış ve Hamid'in babasının kimliğini dava açarak öğrenebileceğini söylemişti. Yayınların ihbar kabul edilmesiyle anne Nihal Beyit ve dayı gözaltına alınırken, anne hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma başlatıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi; dayı ve biyolojik baba olduğu düşünülen kişi hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Müge Anlı'da 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını arama sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından anneannesi Naciye Yorulmaz'ın torununa ve eski damadı Mehmet Sağbaş'a yönelik sert açıklamaları gündeme geldi. Hamid'in annesi Nihal Beyit'in tutuklanmasıyla ilgili gelişmeden habersiz olduğu belirtilen Naciye Yorulmaz'ın, torununu sorumlu tutmayı sürdürdüğü aktarıldı. Yayınlanan VTR'de anneanne Naciye Yorulmaz, Hamid'in aileyi zor durumda bıraktığını ve kendisinin doğruyu söylediğini savunurken, genç adamın çalışması gerektiğini ve çalışmak istemediğini öne sürdü.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiyle ilk kez karşı karşıya gelmesi ve Hamid'in sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için atılacak adımlar konuşuldu. Canlı yayında Hamid ve biyolojik babası olduğu öne sürülen kişi birbirlerine merhaba derken duygusal anlar yaşandı. İddia baba, Hamid'in annesiyle 2007-2008 yıllarında bir veya iki kez görüştüğünü, tanışmalarının ortak bir arkadaş aracılığıyla olduğunu ve o dönemde Hamid'in dünyaya geleceğini bilmediğini söyledi. Hamid'in biyolojik babası olması halinde ona destek olacağını belirten kişi, bunun insani bir görev olduğunu ifade etti.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın çocukluk yıllarında sokakta kaldığını anlatması üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Tevfik Bey, Hamid'in 16 yaşındayken elinde çöp poşeti ve içinde eşofmanlarıyla Torbalı sokaklarında kaldığını anlatırken, Hamid de evden atıldığı dönemlerde sokakta yaşadığını doğruladı.