24 Eylül 2026, Perşembe 20:00

Kenan, Leyla’nın oğlunu görmesine izin vermiyor!

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Aç kapıyı..."

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2. Bölüm Foto Galeri
23 Eylül 2026, Çarşamba
2. Bölüm Foto Galeri Güneşin Doğduğu Yer
Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!
21 Eylül 2026, Pazartesi
Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer
1. Bölüm Foto Galeri
16 Eylül 2026, Çarşamba
1. Bölüm Foto Galeri Güneşin Doğduğu Yer
Ailesine bağlı, sevdikleri için gözü kara: Kenan Kozan
14 Eylül 2026, Pazartesi
Ailesine bağlı, sevdikleri için gözü kara: Kenan Kozan Güneşin Doğduğu Yer
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