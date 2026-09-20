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Güneşin Doğduğu Yer
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BİLDİRİMLER
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • Güneşin Doğduğu Yer
    Güneşin Doğduğu Yer YENİ FRAGMAN
  • Güneşin Doğduğu Yer
    Güneşin Doğduğu Yer YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
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17 Eylül 2026, Perşembe 20:00

Kenan ve Hanzade’nin dansı!

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Dans et benimle!"

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

Ve Leyla'nın 'asla' dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür. Adana'nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla'dan vazgeçmek kolay değildir. Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla'ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır. Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.

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1. Bölüm Foto Galeri
16 Eylül 2026, Çarşamba
1. Bölüm Foto Galeri Güneşin Doğduğu Yer
Ailesine bağlı, sevdikleri için gözü kara: Kenan Kozan
14 Eylül 2026, Pazartesi
Ailesine bağlı, sevdikleri için gözü kara: Kenan Kozan Güneşin Doğduğu Yer
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Güneşin Doğduğu Yer'deki efsanevi aşk! Güneşin Doğduğu Yer
Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak?
01 Eylül 2026, Salı
Burak Özçivit’in yeni karakteri... Güneşin Doğduğu Yer’de neler olacak? Güneşin Doğduğu Yer
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