Leyla, Kenan'ın ailesinden çekiniyor.

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

Ve Leyla'nın 'asla' dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür. Adana'nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla'dan vazgeçmek kolay değildir. Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla'ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır. Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.