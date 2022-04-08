ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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HAKİM FRAGMAN
11 Nisan 2022, Pazartesi 20:10
Hakim - 2. Fragman

Hakim 2.Bölüm Fragmanı

"Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!"

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.

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Hakim
11 Nisan 2022, Pazartesi
2. Bölüm fragmanı Hakim
Hakim
4 Nisan 2022, Pazartesi
1. Bölüm fragmanı Hakim
Hakim
4 Nisan 2022, Pazartesi
1. Bölüm fragmanı Hakim
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