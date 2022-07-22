100 bin TL'lik soruda telefon jokerini kullandı

Hangisi, Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

Yarışmaya 11 yaşındaki kızının ısrarı üzerine katılan, evli, 41 yaşındaki Canan Esin Sağlam, aslen Antalyalı ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. GATA Tıp Fakültesi mezunu olan ve şu anada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bölümünde yan dal uzmanlık öğrencisi olan Canan Hanım, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinin ambulans uçaklarında uçuş tabibi olarak çalıştıktan sonra akademik sebepler nedeniyle ayrılmış. Canan Hanım, yarışmada gidebildiği yere kadar gitmek istediğini söylüyor.