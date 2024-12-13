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13 Aralık 2024, Cuma 10:00

4 çocuk annesinden 19 yıldır haber yok

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Annesi Nezakat Uyur'u babasının öldürdüğünü iddia eden Habibe Bığrık, cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Habibe babasının kıskanıp şiddet uyguladığını, babasının sürekli başka adamlarla birlikte olmak ile annesini suçladığını anlattı. Habibe babasının bu cinayette yalnız olmadığını, amcalarının da her şeyi bildiği halde sustuğunu, amcalarının annesini yasaklı maddeye alıştırdığını ileri sürdü.

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