10 Nisan 2025, Perşembe 10:00
Kendine '14. Melek' kayınbiraderine 'Hz. Hamza' dediği söylendi!
Dolandırıcılık iddiaların odağındaki gelin canlı yayında...
İsmail Cevizci, mantık sınırlarını zorlayan dolandırıcılık iddiası ile Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Yengesinin kendisini "Hz. Hamza" olduğunu inandırdığını söyleyen İsmail Cevizci, evini ve paralarını kaptırdığını söylemişti. Taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Bahsi geçen yenge Naciye Hanım ve eşi Uğur Bey iddiaları reddetti.
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