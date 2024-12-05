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5 Aralık 2024, Perşembe 10:00

13 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu!

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Rabia Mutlu canlı yayında...

Gökhan Mutlu, 23 Kasım Cumartesi günü işe gitmek için evden çıkıp bir daha dönmeyen iki çocuğunun annesi olan 9 yıllık eşi Rabia Mutlu'yu aramak için stüdyoya geldi. 13 gündür kayıp olan Rabia Mutlu, Müge Anlı'da bulundu. Rabia Hanım kayıp olmadığını, kocasının boş yere Müge Anlı'ya çıkıp onu meşgul ettiğini söyledi. Rabia Mutlu, çalışmayan kocasının yanından kaçtığını ve ondan boşanacağını açıkladı.

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