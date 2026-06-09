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9 Haziran 2026, Salı 10:00

Safet Payir ve Abdülbaki Sercan arasındaki kriz çözüldü!

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Borcunun ilk taksidi olan 100 gram altın bedelini ödedi!

60 yaşındaki Safet Payir, iki farklı kişi tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Programda, dolandırıcılık iddialarının odağındaki Abdülbaki Sercan canlı yayına katıldı ve Safet Hanım'a olan borcunu ödemeyi kabul etti. Taraflar arasında canlı yayında resmi bir ödeme protokolü imzalandı. Safet Hanım, yıllarca çalışıp biriktirdiği parasını kaybetmenin kendisini derinden yaraladığını söylerken, yaşadığı en büyük kırgınlığın kandırılmış olmak olduğunu ifade etti. Hazırlanan protokole göre Abdülbaki Sercan, toplam 208 gram altının karşılığını taksitler halinde ödemeyi kabul etti. İlk ödeme olan 100 gram altının bedeli canlı yayın sonrası Safet Hanım'ın hesabına yatırıldı.

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