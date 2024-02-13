2 yaşındaki bebeği kaçırdığı iddia edilen kişi konuştu

İki yaşındaki Gamze'yi küçük çocuğun amcasının karısı Gülbani Gündoğdu'ya olan takıntılı aşkı yüzünden kaçırdığı iddia edilen isimdi Mecit Yıldırım. Mecit Bey, Gülbani ile ilişkisini tüm ailesinin bildiğini ve onun yalan söylediğini söyledi. Gülbani'nin kendisine 'seni eşimle tanıştırayım daha rahat görüşürüz' dediğini eşini de bu vasıtayla tanıdığını arkadaşı olmadığını anlattı.