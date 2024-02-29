2 yıldır kayıptı, Müge Anlı bir günde buldu

22 yaşındaki Hüdanur Sivri 12 Ocak 2022'de Malatya'dan kaybolmuştu. 2 yıldır kayıp olan Hüdanur Sivri dünkü yayının ardından bulundu. Müge Anlı Hüdanur'un açıklamasını okudu. Hüdanur "ben aklı havada bir kız değilim. Ailem okuluma yaşam tarzıma karşıydı, onlarla çok zıt fikirliydik. Deprem zamanı ailemi çok aramak istedim ama tekrar peşime düşerler diye aramadım. Korktum. İyi durumda olduğumu bilmenizi isterim" dedi.