20 yaşındaki Betül'ün kaldığı evden kaçırıldığı iddiası...

20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi. Betül'ün annesi ev babasının gemide çalıştığı, Betül'ün 45 gündür evde yalnız kaldığını ve Betül'ün kaybolmasından 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinden şüphelendiklerini söyledi.