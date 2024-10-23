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23 Ekim 2024, Çarşamba 10:00

20 yaşındaki Betül'ün kaldığı evden kaçırıldığı iddiası...

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"16 yaşındaki arkadaşı, annesi ile kızımı kaçırdı"

20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi. Betül'ün annesi ev babasının gemide çalıştığı, Betül'ün 45 gündür evde yalnız kaldığını ve Betül'ün kaybolmasından 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinden şüphelendiklerini söyledi.

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