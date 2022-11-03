20 yıllık fotoğrafın eksik parçası tamamlandı!

Gülcan Şafak'a kavuştular

Bir fotoğrafın 20 yıllık eksik parçası artık tamamlandı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan aile, yıllardır görmedikleri kızları Gülcan Şafak'a kavuştu. Gülcan'ın fotoğrafını ilk kez gören kardeşleri canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Kardeşler arasında en çok Selçuk'un kardeşini bulmak istediğini dile getiren aile, Gülcan'ın kendilerini reddetmesinden korktuklarını ifade etti. Gülcan Şafak, ailesiyle ilk kez Müge Anlı canlı yayınında kucaklaştı.