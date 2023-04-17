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24 yaşındaki Aynzeliha Ağaç bulundu

24 yaşındaki Aynzeliha Ağaç bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Evini terk edip annesi ile 6 yıldır konuşmamıştı, 24 yaşındaki Aynzeliha Ağaç bulundu. 6 yıldır aradığı kızını Müge Anlı'da bir günde buldu. Anne ve kızı seneler sonra karşı karşıya... Annesiyle kucaklaşmayan genç kız bir mağazada satış danışmanı olarak çalıştığını, mutlu olduğunu ailesiyle görüşmek istemediğini söyledi. Babasının kendisini sürekli dövdüğünü, ailesinin kendisini miras için aradığını da sözlerine ekledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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