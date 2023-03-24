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26 yaşındaki Bereket Kara bulundu

26 yaşındaki Bereket Kara bulundu

Ağabeyi ve yengesi 26 yaşındaki gencin hayatından endişe ediyordu. Ağabeyi kendisine Bereket'ten mesajlar geldiğini, mesajda kayıp ilanını kaldırın nederseniz deyin gelmeyeceğim, ben iyiyim dediğini söyledi. Ağabeyi bu mesajları Bereket'in attığını inanmadığını kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Müjdeli haber bugün geldi. Bereket Kara Çanakkale'de bulundu. Bir takım sıkıntılar olduğunu biraz kafa dinlemek için gittiğini söyledi. Ailesinin ikna etme çabasıyla İstanbul'a gelmeyi kabul etti.

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