27 yaşındaki Esra Sözer'e 12 gündür ulaşılamıyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Eşini aramak için kayınvalidesiyle canlı yayına gelen Ferdi, karısının kendisine hamile olduğunu söylediğini ama kendisini doktora götürmediğini, ultrason fotoğrafı diye internet sitesinden aldığı fotoğrafı gösterdiğini söyledi. Eşinin kuzeninin bir pide salonunda çalıştığını, oraya sürekli gittiğini gitmesini istemediğini anlattı. Karısının hamile olmadığını çok hızlı kilo vermesinden anladığını söyledi.