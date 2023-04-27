ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
27 yaşındaki Esra Sözer'e 12 gündür ulaşılamıyor

27 yaşındaki Esra Sözer'e 12 gündür ulaşılamıyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Eşini aramak için kayınvalidesiyle canlı yayına gelen Ferdi, karısının kendisine hamile olduğunu söylediğini ama kendisini doktora götürmediğini, ultrason fotoğrafı diye internet sitesinden aldığı fotoğrafı gösterdiğini söyledi. Eşinin kuzeninin bir pide salonunda çalıştığını, oraya sürekli gittiğini gitmesini istemediğini anlattı. Karısının hamile olmadığını çok hızlı kilo vermesinden anladığını söyledi.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
26 Nisan 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
25 Nisan 2023, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
24 Nisan 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN