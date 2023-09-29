Müge Anlı ile Tatlı Sert

Halil Cilt, hiç görmediği annesi Remziye Hatun'u arıyor...

Aradığı annesi Remziye Hatun'un 1994'te Kırşehir Kümbet Altı Medrese Mahallesinde yaşadığını biliniyor. Kırşehir'de doğan Halil Cilt, annesi Remziye Hatun tarafından Sultan ve Faruk Cilt'e evlatlık verildiğini Sultan Cilt'in kendisi 5 yaşındayken vefat ettiğini babasının da 4 Eylül'de vefat ettiğini söyledi. Köklerini merak ettiğini ifade eden genç adam, annesine hiçbir kızgınlığının olmadığını mektupta herşeyi anlattığını onu bulmak istediğini söyledi.

29 yaşındaki Halil Cilt'in aile özlemi... Halil Cilt'in hiç görmediği ablası bulundu.

Halil Cilt'in aradığı ailesi dakikalar içinde Müge Anlı'da bulundu. Yayına bağlanan ablası Halil'i öldü olarak bildiğini söyledi. Yayında duygusal anlar yaşanırken kimsenin Halil'den haberi olmadığını ekledi. Üç kardeş olduklarını, annelerinin vefat ettiğini açıkladı.

Bedriye Kılıç'ın eşinin arkadaşı konuştu. ''Çocuklarını bırakıp gidecek bir anne değildi''

Dikkat çeken açıklamalar... Bedriye Kılıç kaybında şüphe oklarının yöneldiği Tayfur Kılıç'ın arkadaşı Abdülkadir Kunduracı, 3 çocuk annesi kadının kaybının öncesi ve sonrasıyla ilgili önemli bilgilere sahipti. Geçtiğimiz yıl aralarında çok şiddetli bir kavga olduğunu Tayfur'un kendisine anlattığını söyledi. Evi çekip çeviren kişinin Bedriye Kılıç olduğunu söyleyen adam çocuklarını bırakıp gidecek bir kadın değildi diye sözlerine ekledi.