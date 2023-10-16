Müge Anlı ile Tatlı Sert

2 çocuklu Nevrigül Alan'ın kaybındaki iddialar... ''Kızım, eşinden ölüm tehdidi alıyordu''

2 Eylül Cumartesi Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber yok. Nevrigül'ün annesi babası ve kız kardeşi aramak için canlı yayında... Ailenin iddiasına göre, iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olduğu için sabah onu görmeye gideceğini söylediğini ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söylediler. Babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet ve ölüm tehdidi aldığını söylerken anne ise Müge Anlı'dan yardım istedi.

Nevrigül'ün arkadaşı canlı yayında... ''Bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet dedi''

Kayınvalidesi ve kayınpederi babası ve annesi kaybetti bu kızı derken yayına kayıp genç kadının arkadaşı Doğan Bey bağlandı. Bu 45 gün içerisinde

hiç kendisiyle konuşmadığını, babasından kayıp olduğunu öğrendiğini söyledi. İntihar ettiğini düşündüğünü söyleyen adam başka birşey bilmediğini söyledi.

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Bedriye Kılıç'ın komşuları hiçbir şeye şahit olmadıklarını söylerken diğer komşusu ise o saatlerde orada olmadığını söyledi. Dikkat çeken bir diğer olay ise Tayfur'un eşi kaybolduktan sonra eve alkollü geldiğini söylemeleri başka şekilde karşılaşma olmadığıydı. Muhammet Er ise, karakolda kendisine Tayfur'un alkollü olup olmadığını sorduğunu anlatırken, Bedriye için kafasını dinlemeye gitmiştir dendi dedi.